Путин подписал закон о запрете работать в такси лицам с судимостью за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать водителями такси и автобусов людям с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нему, к управлению легковыми такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. К управлению такси также не допускаются лица, которые подвергаются уголовному преследованию за данные преступления.

Отмечается, что трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Кроме того, данные нормы также распространяются на трудовые договоры со странами — членами ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Также к управлению автобусов, троллейбусов и трамваев не допускаются лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительских прав после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде.

Предполагается, что законопроект дополнит статью 26 закона о безопасности дорожного движения. Отмечается, что запрет будет действовать до истечения срока, в течение которого оштрафованные лица считаются подвергнутыми данному наказанию.



Максим Кокунин