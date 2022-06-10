В Буинском районе Татарстана столкнулись «Газель» и КАМАЗ — один человек погиб

Фото: ГИБДД по РТ

Сегодня днем, примерно в 14:40 на 103 км автодороги Казань-Ульяновск в Буинском районе Татарстана столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

Водитель автомобиля «Газель», двигался со стороны Казани в направлении Ульяновска. По предварительным данным, он, не собираясь никого обгонять, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, двигавшимся навстречу, а после этого — с машиной ГАЗ.

В результате «Газель» загорелась. Ее водитель скончался на месте ДТП в кабине автомобиля от полученных травм.

Фото: ГИБДД по РТ

3 июня в Набережных Челнах на улице Металлургической произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель Toyota Chaser не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Audi Q7, за рулем которого находился 36-летний мужчина. От полученных травм водитель Toyota Chaser скончался на месте.

Дарья Акимова