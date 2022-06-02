На ЦИПР-2022 Сбер представил новые цифровые продукты

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"

На VII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (16+), которая проходит в Нижнем Новгороде, Сбер представил новые информационные продукты.

Platform V

Благодаря цифровой платформе Platform V бизнес сможет успешно заместить решения западных вендоров. Продукты и инструменты, входящие в состав платформы, можно быстро и эффективно автоматизировать процессы с нуля или перевести уже существующую систему автоматизации в компании на отечественный стек. Платформу могут использовать и специалисты крупных госкорпораций и госструктур, и разработчики приложений для МСБ.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Platform V поможет российским компаниям и государственным организациям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процессы разработки».

Сбер и здравоохранение

Компания СберЗдоровье представляет на ЦИПР два продукта.

Дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями: человек носит на себе устройства (например, тонометр или глюкометр), подключенные к голосовому роботу. При отклонении от нормы врач получит информацию и сразу свяжется с пациентом и даст необходимые рекомендации.

Решение по цифровой медицине для корпоративных клиентов — решение, которое сопровождает сотрудников компании с момента заболевания до выздоровления.

Компания СберМедИИ представила на форуме разработки на основе ИИ, помогающие врачам в ежедневной рутинной работе, при постановке диагнозов и в принятии врачебных решений.

Группа компаний ЦРТ представила два продукта.

Voice2Med преобразует свободную речь врача в текст и позволяет доктору прямо с голоса врачам записывать диагноз больного в его медицинскую карточку.

Виртуальный голосовой ассистент Службы 122 помогает оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к доктору, приглашает на вакцинацию, диспансеризацию, регистрирует жалобы.

Карта жителя

Сбер продемонстрировал на ЦИПР технологию предоставления государственных мер поддержки — Карту жителя. С ней можно получать государственные сервисы и льготы без оформления дополнительных документов.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Пользоваться сервисом очень удобно. Не нужно выпускать специальную карту — можно зарегистрировать свою привычную карту онлайн, в отделении банка или МФЦ и сразу получить все положенные меры поддержки и льготы. Система в онлайн-режиме проверит право на льготу сразу во всех РОИВ и поможет государственным органам проактивно предоставить положенные гражданину льготы».

В рамках форума подписано соглашение между Сбером и Правительством Нижегородской области о о сотрудничестве по развитию проекта «Карта жителя».

Другие разработки

Представлены инфостенды с визуальными персонажами Visper, разработанные командой SberDevices при участии коллег из Sber AR/VR Lab. Интерактивные аватары в режиме реального времени могут общаться с человеком, распознавать пользователей, поддерживать беседу. Такие инфостенды могут использоваться в музеях, торговых центрах, отелях, госучреждениях.

Представлена и школа программирования от Сбера «Школа 21», в которой можно бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Сегодня в России уже работают три кампуса школы: в Москве, Казани и Новосибирске, в которых учатся 3500 человек из 76 регионов России. В 2023 году запланировано открытие кампуса в Сургуте.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»