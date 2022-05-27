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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +19 градусов

06:34, 27.05.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +19 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, местами сильные. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +14..+17 градусов, в Нижнекамске +16..+19 градусов, в Болгаре +15.+18 градусов, в Бугульме +16..+19 градусов, в Апастово +14..+17 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также синоптики прогнозируют в отдельных районах грозы, локально град. Кроме того, днем ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с, местами до 24 м/с.

Недавно заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что нынешняя весна выдалась аномальной. По его словам, в мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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