Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +19 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, местами сильные. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +14..+17 градусов, в Нижнекамске +16..+19 градусов, в Болгаре +15.+18 градусов, в Бугульме +16..+19 градусов, в Апастово +14..+17 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также синоптики прогнозируют в отдельных районах грозы, локально град. Кроме того, днем ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с, местами до 24 м/с.



Недавно заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что нынешняя весна выдалась аномальной. По его словам, в мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова