В Азнакаевском районе Татарстана водитель врезался в мечеть — его госпитализировали с травмами

В понедельник, 9 мая, в Азнакаевском районе Татарстана водитель автомобиля Volkswagen 1988 года рождения наехал на препятствие. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги попутного направления и наехал на препятствие. В результате ДТП водитель получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в социальных сетях сообщили, что в Азнакаевском районе водитель врезался в мечеть в населенном пункте Манауз. О пострадавших не сообщалось.

В Казани 9 мая произошло 73 ДТП, из них в четырех пострадали люди. В городе зарегистрировали опрокидывание, падение пассажира в общественном транспорте, наезд на велосипедиста, наезд на самокат.

Маргарита Головатенко