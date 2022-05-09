В Казани в воскресенье поймали 10 пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В воскресенье, 8 мая в Казани задержали десять водителей в состоянии алкогольного опьянения, у еще двух водителей не было прав на управление транспортом.



Всего в этот день в столице Татарстана произошло 75 ДТП, три из которых с пострадавшими. Зарегистрировали два наезда на пешеходов и одно падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники ГИБДД Казани доставили в отделы полиции семерых граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

7 мая в столице Татарстана произошло 105 ДТП. В минувшую субботу в городе задержали пять водителей.



По итогам 2021 года в России из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении водительских прав. Из них почти в 284 тысячах случаев (80%) зафиксировано вождение в нетрезвом виде и непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.

Маргарита Головатенко