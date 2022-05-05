Жителю Менделеевска вынесли приговор за убийство водителя, который не уступил ему дорогу

35-летнего жителя Менделеевска признали виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В феврале этого года подсудимый, находясь в нетрезвом виде, устроил конфликт с водителем автомобиля Toyota, который не уступил ему дорогу. Он ударил ногой по бамперу машины. А когда водитель вышел из салона, злоумышленник дважды ударил его ножом в грудь. Пострадавший попытался уехать, однако от полученных ранений скончался.

Фото: Максим Платонов

Свою вину житель Менделеевска признал. С учетом условного срока по предыдущему приговору суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В апреле в Татарстане вынесли приговор двум мужчинам, убившим в Бугульме в 2020 году 48-летнего таксиста. Также злоумышленники похитили из машины ценности, а затем подожгли автомобиль. Вину подсудимые не признавали.

Диана Жиленкова