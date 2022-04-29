Жителя Зеленодольска обвинили в убийстве из хулиганских побуждений

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Зеленодольска, обвиняемого в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 25 августа 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался с сожительницей, после чего та ушла из дома. Взяв нож, он отправился на ее поиски. Во дворе дома по улице Гоголя он встретил супругов, выгуливавших собаку, беспричинно ударил ножом в грудь 31-летнего мужчину и скрылся. В результате полученного ранения пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемого задержали спустя несколько минут. Причастность к совершению преступления он не признал и отказался от дачи показаний. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане полицейские задержали 46-летнего жителя Альметьевского района, подозреваемого в покушении на убийство. По версии следствия, 16 апреля в селе Шарлама подозреваемый, распивая спиртное, ударил своего знакомого ножом в грудь и скрылся. Когда пострадавший пришел в себя, он обнаружил, что на кухне открыты конфорки газовой плиты. Он вызвал скорую, которая доставила его в больницу.

Максим Кокунин