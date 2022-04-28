На трассе между Елабугой и Менделеевском столкнулись фура и самосвал — дорога перекрыта
На трассе между Елабугой и Менделеевском произошло ДТП — столкнулись фура и самосвал, сообщили в социальных сетях.
Автомобили столкнулись возле села Татарские Челны. Из-за аварии дорога в сторону Елабуги оказалась перекрыта. На кадрах, выложенных пользователями, видно, что на дороге собралась большая пробка.
О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.
В Казани в среду, 27 апреля, произошло 190 ДТП, из них в восьми пострадали люди, еще одна авария привела к гибели человека. В столице Татарстана за сутки случились по два столкновения и падения, также автомобили дважды наехали на пешеходов. По одному случаю с пострадавшими пришлось на опрокидывание и наезд на стоящий транспорт.
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