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На трассе между Елабугой и Менделеевском столкнулись фура и самосвал — дорога перекрыта

13:10, 28.04.2022
На трассе между Елабугой и Менделеевском столкнулись фура и самосвал — дорога перекрыта
Фото: кадр видео

На трассе между Елабугой и Менделеевском произошло ДТП — столкнулись фура и самосвал, сообщили в социальных сетях.

Автомобили столкнулись возле села Татарские Челны. Из-за аварии дорога в сторону Елабуги оказалась перекрыта. На кадрах, выложенных пользователями, видно, что на дороге собралась большая пробка.

О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В Казани в среду, 27 апреля, произошло 190 ДТП, из них в восьми пострадали люди, еще одна авария привела к гибели человека. В столице Татарстана за сутки случились по два столкновения и падения, также автомобили дважды наехали на пешеходов. По одному случаю с пострадавшими пришлось на опрокидывание и наезд на стоящий транспорт.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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