Возбуждено уголовное дело после ЧП с погибшими на руднике в Оренбургской области

СК возбудил уголовное дело после взрыва на руднике предприятия «Гайский ГОК» в Оренбургской области, в результате которого погибли три человека, сообщает RT со ссылкой на региональное отделение ведомства.



Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), отметили в СК.

Следователи работают на месте происшествия.

Фото: realnoevremya.ru

При проведении взрывных работ под землей произошел преждевременный взрыв. В шахте находился 91 человек, 88 из них вышли самостоятельно на поверхность. С тремя рабочими связь отсутствовала — позднее подтвердилась их гибель. В компании сообщили, что тела погибших работников не имеют внешних повреждений.

Маргарита Головатенко