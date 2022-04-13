В Казани во вторник произошло 184 ДТП

В Казани во вторник, 12 апреля, произошло 184 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились два столкновения и наезд на велосипедиста.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали пять водителей в пьяном состоянии и еще двух водителей без прав на управление транспортом.

В отдел полиции доставили гражданина, которого заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Казани за понедельник, 11 апреля, произошло 180 ДТП, из которых три — с пострадавшими. Случились два столкновения и наезд на пешехода. Семерых водителей задержали в пьяном состоянии. У еще пяти не было прав управления транспортом.

Маргарита Головатенко