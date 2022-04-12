В Казани в понедельник произошло 180 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за понедельник, 11 апреля, произошло 180 ДТП, из которых три — с пострадавшими. Случились два столкновения и наезд на пешехода.



Семерых водителей задержали в пьяном состоянии. У еще пяти не было прав управления транспортом.

В отдел полиции доставили четырех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

За субботу произошло 151 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Задержали 12 водителей в пьяном состоянии, еще у восьми не было прав на управление транспортом.

Маргарита Головатенко