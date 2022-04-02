В Казани задержали мужчину, который угрожал продавщице пистолетом

Фото: Максим Платонов

В Казани задержали 22-летнего местного жителя, который угрожал пистолетом продавщице магазина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Как рассказала потерпевшая, ночью группа молодых людей зашла в помещение магазина. Один из посетителей вел себя пренебрежительно и агрессивно. Также он достал имеющийся при себе предмет, внешне схожий с пистолетом, и направлял в сторону продавщицы.

Фото: Максим Платонов

Подозреваемый свою вину признал и сознался в содеянном. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Недавно в Альметьевске задержали двух мужчин, которые украли у таксиста мобильный телефон, а затем избили его. По словам потерпевшего, по дороге пассажиры распивали алкоголь и начали угрожать ему, требуя выручку, сотовый телефон и документы на автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова