Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Китае Boeing признаны погибшими

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Китае Boeing 737 признаны погибшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньхуна.

Среди них было 123 пассажира и девять членов экипажа. Отмечается, что специалистам уже удалось идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение 21 марта. На месте крушения начался лесной пожар. Позже сообщалось, что спасатели не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа. На месте крушения обнаружили только обломки самолета.

Дарья Акимова