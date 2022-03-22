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СМИ: спасатели не нашли тел пассажиров разбившегося в Китае Boeing

07:27, 22.03.2022
СМИ: спасатели не нашли тел пассажиров разбившегося в Китае Boeing
Фото: realnoevremya.ru

Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737, разбившегося на юге Китая, об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.

На месте крушения самолета обнаружили только обломки самолета. Поисково-спасательные работы продолжаются. Горная местность представляет для поисковой работы большие трудности, сообщает «РИА Новости».

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение 21 марта. На борту самолета находились 133 человека. На месте крушения начался лесной пожар.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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