СМИ: спасатели не нашли тел пассажиров разбившегося в Китае Boeing

Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737, разбившегося на юге Китая, об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.



На месте крушения самолета обнаружили только обломки самолета. Поисково-спасательные работы продолжаются. Горная местность представляет для поисковой работы большие трудности, сообщает «РИА Новости».

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение 21 марта. На борту самолета находились 133 человека. На месте крушения начался лесной пожар.

Маргарита Головатенко