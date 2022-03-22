В казанский суд направлено дело о работорговле и бизнесе безногих попрошаек

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Следком по РТ завершил расследование уголовного дела о торговле людьми и использовании рабского труда. Сообщение о его направлении в казанский суд появилось сегодня в телеграм-канале регионального управления СК.



Как выяснило «Реальное время», в девяти преступлениях в отношении четырех безногих инвалидов обвиняются трое уроженцев Молдовы — Мария Зореа, Владимир Ибриан и Виолетта Лапэдату.

По версии следствия, в 2018—2021 годах участники орггруппы занимались вербовкой, перевозкой, передачей и укрывательством граждан с ограниченными физическими возможностями — в целях их последующей эксплуатации в качестве просителей милостыни. Далее инвалидов-колясочников отправляли попрошайничать на улицах и в общественных местах, «заработок» забирали члены группы, распоряжаясь людьми как своей собственностью.

В потерпевших — один казанец и бывшие жители Уфы, Самары и Владивостока.



Обвиняемые причастность к преступлениям не признают.

Напомним, расследование этого дела началось после того, как в Казани спасли одинокого инвалида, которого много лет держали в рабстве и заставляли попрошайничать на дорогах цыгане. Выяснилось, что спасенный не единственный, кого насильно удерживали преступники, один такой попрошайка приносил рабовладельцам около 300 тысяч рублей в месяц.