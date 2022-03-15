Погибшего во время спецоперации на Украине уроженца Нижнекамска посмертно наградили орденом Мужества

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Уроженец Нижнекамска, сержант гвардии Ильнур Сибгатуллин, погибший во время спецоперации на Украине, был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Орденом Мужества награждаются граждане РФ за самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, и за действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Ильнур Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. Закончив школу, поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Затем юноша отчислился из учебного заведения по собственному желанию. В мае 2013 года Сибгатуллин поступил на военную службу по контракту, после чего был направлен в войсковую часть в Ульяновск.

Фото: пресс-служба президента РТ

Сибгатуллин был похоронен 2 марта на Аллее героев мусульманского кладбища в Нижнекамске. 3 марта во время церемонии прощания представитель командования ВДВ РФ Михаил Давыдов предложил увековечить имя павшего защитника Отечества, установив мемориальную доску на его доме или назвав в честь него одну из улиц города. Подробнее о том, как прощались с сержантом, — в репортаже «Реального времени».



Дарья Акимова