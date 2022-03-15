Погибшего во время спецоперации на Украине уроженца Нижнекамска посмертно наградили орденом Мужества
Уроженец Нижнекамска, сержант гвардии Ильнур Сибгатуллин, погибший во время спецоперации на Украине, был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
Орденом Мужества награждаются граждане РФ за самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, и за действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Ильнур Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. Закончив школу, поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Затем юноша отчислился из учебного заведения по собственному желанию. В мае 2013 года Сибгатуллин поступил на военную службу по контракту, после чего был направлен в войсковую часть в Ульяновск.
Сибгатуллин был похоронен 2 марта на Аллее героев мусульманского кладбища в Нижнекамске. 3 марта во время церемонии прощания представитель командования ВДВ РФ Михаил Давыдов предложил увековечить имя павшего защитника Отечества, установив мемориальную доску на его доме или назвав в честь него одну из улиц города. Подробнее о том, как прощались с сержантом, — в репортаже «Реального времени».
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