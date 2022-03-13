В Госдепе не считают, что обстрел Эрбиля был направлен против США

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не видят признаков, что ракетный обстрел иракского района Эрбиля с территории Ирана был направлен против американских объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Прайса.

По его словам, американские объекты не были повреждены, а их сотрудники не пострадали. При этом он добавил, что США решительно осуждают ракетные удары, и назвал их вопиющим нарушением суверенитета Ирака.

Фото: wikipedia.org

В ночь на воскресенье иракский Эрбиль был подвергнут ракетному обстрелу в районе генерального консульства США. Подробнее — в материале «Реального времени».



Сегодня днем Корпус стражей исламской революции, являющийся элитной частью ВС Ирана, взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю. Целью был «стратегический центр заговоров сионистов».

Дарья Акимова