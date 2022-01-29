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Происшествия

В Казани водитель «попросил» уступить ему дорогу, достав пистолет

07:23, 29.01.2022 2
В Казани водитель «попросил» уступить ему дорогу, достав пистолет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани водитель на автомобиле Toyota Land Cruiser достал пистолет, чтобы ему дали проехать. Инцидент был снят на камеру регистратора другого участника движения.

На кадрах видно, как двое не поделили дорогу — чтобы разъехаться, кто-то должен был уступить. Водитель «Тойоты» вышел из машины и начал спорить, а затем вернулся к авто, достал похожий на пистолет предмет и перезарядил его. Владелец регистратора решил отступить и сдал назад.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:44
    железный аргумент в споре
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  • Анонимно 07:52
    железный аргумент в споре
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