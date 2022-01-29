В Казани водитель «попросил» уступить ему дорогу, достав пистолет

В Казани водитель на автомобиле Toyota Land Cruiser достал пистолет, чтобы ему дали проехать. Инцидент был снят на камеру регистратора другого участника движения.



На кадрах видно, как двое не поделили дорогу — чтобы разъехаться, кто-то должен был уступить. Водитель «Тойоты» вышел из машины и начал спорить, а затем вернулся к авто, достал похожий на пистолет предмет и перезарядил его. Владелец регистратора решил отступить и сдал назад.

Маргарита Головатенко