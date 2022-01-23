В Татарстане спасатели оказали помощь пожилому рыбаку

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане на Волге пожилому рыбаку стало плохо из-за повышенного артериального давления. До конечной автобусной станции было примерно 1,5 км, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На помощь прибыли пожарные, которые под руки по глубокому снегу довели обессилевшего пенсионера до берега. Там пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Вчера в Набережных Челнах спасли пенсионерку, которая оказалась на козырьке подъезда жилого дома. Пострадавшую передали медикам. Пожилая женщина жила в квартире на третьем этаже. Предстоит выяснить, как она оказалась на козырьке.



Недавно в столице РТ спасатели вытащили молодого человека из вентиляционной шахты. Он застрял в подъезде на 17-м этаже. Парня спасли с помощью слесарного инструмента, после чего передали сотрудникам МВД.

Диана Жиленкова