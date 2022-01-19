Главой Агентства по страхованию вкладов стал Андрей Мельников

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) назначил Андрея Мельникова генеральным директором госкорпорации. Об этом говорится в сообщении организации.

Юрия Исаева освободили от должности гендиректора агентства в связи с его назначением заместителем председателя Банка России.

Мельников момента создания АСВ в 2004 году и по 2016 год занимал должности замгендиректора. Он курировал вопросы страхования вкладов, а с 2014 года и работу АНО «Фонд защиты вкладчиков».

Затем Мельникова назначили на пост Министра экономического развития Крыма. Его они занимал с 2016 по 2017 год, после чего стал вице-президентом Ассоциации банков России.

С июля 2019 Мельников работал первым заместителем генерального директора Агентства. Он отвечал за вопросы, связанные с организацией работы по ликвидации кредитных организаций.

Татьяна Леухина