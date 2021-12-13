Соципотечный дом в Набережных Челнах получил заключение о соответствии
В Набережных Челнах заключение о соответствии получил 409-квартирный жилой дом № 63-20, расположенный на Абдурахмана Абсалямова. Об этом сообщает Госстройнадзор Татарстана.
В новом доме 11 этажей, 10 подъездов. Общая площадь здания составляет 20 295,30 кв. м. В доме 191 однокомнатная квартира, 190 двухкомнатных и 28 трехкомнатных.
Новый дом построен в в рамках реализации государственной программы «Социальная ипотека».
В Татарстане к сегодняшнему дню в эксплуатацию сданы 2 млн 637 тыс. кв. м жилья. Это на 4% больше, чем было построено в республике в 2020 году.
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