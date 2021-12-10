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Источник: аэропорт Челябинска эвакуировали

17:34, 10.12.2021
Источник: аэропорт Челябинска эвакуировали
Фото: с места событий от читателя

В Челябинске эвакуировали аэропорт. Об этом «Реальному времени» сообщил читатель, который находится там.

Причины, по которым пришлось эвакуировать аэропорт, источник не назвал. По его словам, просьбу покинуть объект объявили прямо перед посадкой. Всех вывели на улицу.

По словам источника, аэропорт оцепили. Никого не впускают. Один из рейсов развернули в другой аэропорт.

UPD 18.04. Людей запустили в аэропорт.

Отметим, что 1 декабря в аэропорт Челябинска поступило сообщение о минировании — о заложенном взрывном устройстве неизвестный сообщил по электронной почте. Однако информация не подтвердилась.

Татьяна Демина
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