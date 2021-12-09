Онищенко призвал не вводить локдауны и сделать более свободным общение среди привитых россиян

Фото: Ринат Назметдинов

Локдауны не нужно вводить, так как они бьют по экономике, а у привитых россиян должно быть более свободное общение. С такой позицией выступил заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, когда лоукдаун оказывает негативное влияние на экономику, то же самое происходит и со здоровьем граждан. Из-за снижающихся доходов люди не могут позволить себе качественное питание и отдых.

Фото: Максим Платонов

Также Онищенко заявил, что вакцинированных и ревакцинированных жителей страны необходимо все больше и больше выводить на более свободный уровень общения, сообщает «РИА Новости».

В прошлом месяце академик РАН заявил, что самой опасной зоной для заражения COVID-19 является самолет, который представляет собой замкнутую капсулу. Салон может вмещать в себя 200 человек и во время многочасового перелета воздух не обеззараживается.



Диана Жиленкова