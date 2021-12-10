Роспотребнадзор: при «омикроне» пациенты почти не наблюдают потерю обоняния и нарушения вкуса

При заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы инфекции могут развиваться быстрее, чем при «дельта» и других вариантах. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она добавила, что в отличие от других штаммов при «омикроне» зараженные почти не наблюдают потерю обоняния и нарушения вкуса. По словам Руженцовой, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания.

Фото: Ринат Назметдинов

Также младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина сообщила, что большую долю зараженных «омикроном» составляют молодые люди 20—30 лет. Но, скорее всего, в России ситуация будет иная, передает «РИА Новости».

Тем временем в РФ наблюдают за состоянием почти 180 человек, которые прибыли из стран, считающихся опасными из-за нового штамма коронавируса «омикрон». В обсерваторах находятся 177 человек. 28 из них госпитализированы в больницу.

Диана Жиленкова