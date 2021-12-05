Количество пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек

Фото: Максим Платонов

Количество пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 106 человек. Так, были госпитализированы еще семь горноспасателей.

В течение суток на лечение отправили тех, кто работал над подъемом тел погибших. Горноспасателям диагностировали токсическое действие окиси углерода легкой степени. В общей сложности в медучреждениях остаются двое горнорабочих и восемь спасателей, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Трагедия на шахте произошла в конце прошлого месяца. Под землей остались несколько сотен горняков. Погиб 51 человек, среди которых были как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на помощь шахтерам. После ЧП в результате проверок на шахтах Кузбасса выявили свыше 600 нарушений.

Диана Жиленкова