Жительница Казани сломала шею на квесте — СК возбудил дело

29-летняя жительница Казани во время прохождения ночного квеста получила травму шейных позвонков. По этому факту следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Потерпевшая проходила одну из локаций ночного квеста и упала с высоты собственного роста. После этого ее доставили в больницу. О произошедшем в правоохранительных органах узнали в ходе мониторинга СМИ, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что все случилось ночью 6 ноября в нежилом помещении одного из зданий на улице Технической. В СК полагают, что произошедшее — следствие организации игровых мероприятий, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Маргарита Головатенко