Основателю Group-IB Сачкову продлили арест по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщает «РИА Новости».



Так, суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ. Сачкову продлили срок на три месяца, до 28 февраля.

Сачкова заключили под стражу в конце сентября. Согласно обвинению, ему грозит лишение свободы от 12 до 20 лет. Материалы дела засекречены.

Фото: realnoevremya.ru

Адвокат Сачкова Дмитрий Дихтярь в конце октября сообщил, что его клиент не признает вину. По словам Дихтяря, уголовное дело Сачкова не связано с деятельностью его компании. Также он рассказал, что следователи не разрешают свидание с его подзащитным его жене и матери и писем он не получает.

Бизнесмена обвинили в передаче секретных данных иностранным спецслужбам и арестовали по делу о госизмене до 27 ноября. Ранее Сачков жаловался на условия содержания в камере.



Маргарита Головатенко