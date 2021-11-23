Основателю Group-IB Сачкову продлили арест по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщает «РИА Новости».
Так, суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ. Сачкову продлили срок на три месяца, до 28 февраля.
Сачкова заключили под стражу в конце сентября. Согласно обвинению, ему грозит лишение свободы от 12 до 20 лет. Материалы дела засекречены.
Адвокат Сачкова Дмитрий Дихтярь в конце октября сообщил, что его клиент не признает вину. По словам Дихтяря, уголовное дело Сачкова не связано с деятельностью его компании. Также он рассказал, что следователи не разрешают свидание с его подзащитным его жене и матери и писем он не получает.
Бизнесмена обвинили в передаче секретных данных иностранным спецслужбам и арестовали по делу о госизмене до 27 ноября. Ранее Сачков жаловался на условия содержания в камере.
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