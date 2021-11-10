Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

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В Польшу с территории Белоруссии удалось пробраться двум многочисленным группам нелегальных мигрантов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.



В каждой из двух групп были десятки иностранцев, они прорвали пограничные заграждения в окрестностях Крынек и Беловежи. В обоих случаях произошло силовое форсирование заграждений. Часть людей вернули к линии границы. Поиски остальных продолжаются.

На белорусской границе в настоящее время находятся несколько сотен человек.

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о многочисленной группе беженцев, которые направляются к границе с Польшей, в этот понедельник.

Уже во вторник сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленной независимой Литвы.

Маргарита Головатенко