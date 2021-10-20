В Татарстане выпал первый снег
В Татарстане выпал первый снег. Кадрами делятся пользователи соцсетей.
Легкий снежок выпал в Набережных Челнах и Альметьевске. Пользователи соцсетей активно выкладывают фотографии и видео первого в этом сезоне снега.
Судя по кадрам, снежок больше напоминает мелкую крупу.
Гораздо ощутимее приближение зимы на трассе. Так, поля вдоль дороги из Набережных Челнов в Альметьевск почти полностью оказались покрыты снегом.
Гидрометцентр Татарстана предупреждал, что местами в республике выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
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