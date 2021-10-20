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В Татарстане выпал первый снег

08:20, 20.10.2021
В Татарстане выпал первый снег
Фото: соцсети

В Татарстане выпал первый снег. Кадрами делятся пользователи соцсетей.

Легкий снежок выпал в Набережных Челнах и Альметьевске. Пользователи соцсетей активно выкладывают фотографии и видео первого в этом сезоне снега.

Судя по кадрам, снежок больше напоминает мелкую крупу.

Гораздо ощутимее приближение зимы на трассе. Так, поля вдоль дороги из Набережных Челнов в Альметьевск почти полностью оказались покрыты снегом.

Гидрометцентр Татарстана предупреждал, что местами в республике выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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