В Татарстане 182 человека заболели коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 182 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 31 326 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 127 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 25 624 человек.
Умерли за весь период 1 007 заболевших, в том числе десять за минувшие сутки.
В Татарстане вчера выявили 184 новых случая заражения COVID-19.
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