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В Татарстане 182 человека заболели коронавирусом

11:54, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 182 человека заболели коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 182 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 31 326 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 127 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 25 624 человек.

Умерли за весь период 1 007 заболевших, в том числе десять за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера выявили 184 новых случая заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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