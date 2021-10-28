Под Мурманском ликвидировали сторонника ИГ* — он готовил теракты на военных объектах

Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

В Мурманской области ФСБ ликвидировала вооруженного сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Он готовил теракты на военных объектах, сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Местный житель по указанию зарубежных эмиссаров МТО планировал совершить террористические акты на военных региональных объектах. Его пытались задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного тайника. Он оказал правоохранителям вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.

При обысках по адресам проживания и временного пребывания террориста обнаружили самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, а еще холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, средства конспиративной связи, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Неделю назад в Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником террористической организации «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.

Маргарита Головатенко