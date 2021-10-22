Голливудский актер Алек Болдуин прокомментировал трагедию, произошедшую на съемках фильма
Актер Алек Болдуин предложил помощь семье оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил на съемках. Об этом артист написал в своем Twitter.
«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим несчастным случаем, который унес жизнь Галины Хатчинс — жены, матери и нашей коллеги, которой восхищались и уважали», — прокомментировал трагедию Болдуин.
Актер сотрудничает со следствием для установления всех деталей случившегося.
Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и режиссера фильма Джоэла Соуза.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым