В татарстанском музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» сообщили, что QR-код для посещения не требуется

Для посещения музея-заповедника «Остров-град Свияжск» QR-код не требуется. Об этом сообщается на странице музея в Instagram.

Это касается как общей территории острова, так и объектов музея-заповедника. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. Ежедневно в музеях обеспечивается чистота в залах, проводится влажная уборка и дезинфекция. Помещения общего пользования постоянно проветриваются. На входных группах всех музейных объектов установлены емкости с санитайзером для обработки рук.

Сегодня в Госкомитете РТ по туризму разъяснили, что путешественникам не нужно предъявлять QR-код при заселении в гостиницу, при посещении музеев, выставок, экскурсий. Сертификат о вакцинации необходим при посещении заведений общепита, спортцентров, бассейнов, торговых центров, а также при посещении театров, кинозалов, официальных мероприятий при заполняемости мест более 70%.



Татьяна Леухина