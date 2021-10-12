В Нижнекамске вакцинировались от COVID-19 более 89 тысяч жителей

В Нижнекамске вакцинировали от COVID-19 более 89 тысяч жителей. Об этом сообщил и.о. руководителя исполкома Нижнекамска Рамиль Муллин на заседании муниципального оперативного штаба по COVID-19.

Из общего коечного фонда на 700 мест 400 отдали под госпиталь. В городе работают 6 стационарных постов вакцинации, 13 мобильных точек. Также в Нижнекамске планируется создать еще 8 таких групп для охвата людей по месту жительства или работы, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, в Татарстане за сутки привились от коронавируса 15 002 жителя республики. С начала кампании по вакцинации в регионе вакцинировались 1 136 847 человек. Второй компонент вакцины получили 969 547 человек.

Татьяна Леухина