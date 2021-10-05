Троих жителей Татарстана осудят за жестокое обращение с собакой, повлекшее ее гибель

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих жителей деревни Талмачи в Высокогорском районе Татарстана — их обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что в июле 2020 года 40-летняя хозяйка беспородной собаки предложила двум местным жителям 59 и 64 лет убить животное. За это она пообещала им вознаграждение — 500 рублей. Мужчины приняли предложение. Они вывели собаку на пустырь недалеко от деревни, где несколько раз ударили ее по голове, а потом повесили тело на дереве.

Позднее личности злоумышленников установили, они признали вину в ходе допроса. Уголовное дело направлено в Высокогорский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Недавно Альметьевская городская прокуратура провела проверку после сообщений в СМИ о стае бездомных собак на детской площадке. После вмешательства ведомства безнадзорных животных отловили и поместили в приют.

Маргарита Головатенко