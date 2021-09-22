В Казани сегодня утром загорелись два торговых ларька
Сегодня утром в Советском районе Казани загорелись два торговых ларька. Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел в 4.52 на улице Даурская, 36 Б. На общей площади 50 кв.м загорелись цветочный ларек и объект быстрого питания. В 05.38 пожар ликвидировали.
Вчера в Альметьевске в девятиэтажном доме коридорного типа на улице Сулеймановой, 22 произошел пожар. На нем спасли 24 человека, трое из которых дети.
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