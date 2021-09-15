Росздравнадзор и Роскомнадзор заблокировали 600 сайтов с запрещенными в России медпрепаратами

С октября 2020 года Росздравнадзор начал блокировать сайты, где велась продажа лекарственных препаратов, не зарегистрированных на территории РФ. Было выявлено более 700 таких порталов, и около 600 из них уже заблокированы Роскомнадзором. Об этом сегодня во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, сообщила врио ТО Росздравнадзора по РТ Елена Сагдеева.

17 сентября во всем мире отмечается как День безопасности пациентов. Календарный праздник был утвержден в мае 2019 года ВОЗ. Его поддержали 194 страны мира, включая Россию. Каждый год его посвящают определенной теме, которая станет лозунгом и призывом к действию на ближайшие 365 дней. В этом году это «Безопасность при оказании помощи матерям и новорожденным».

Фото: pixabay.com

В начале сентября Роскомнадзор принял решение заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов в связи с тем, что обход блокировок создает условия для незаконной деятельности.

