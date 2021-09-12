Бастрыкин поручил изучить основания задержания в Чехии гражданина России по украинскому ордеру

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить причины и правовые основания задержания гражданина РФ Александра Франчетти по украинскому ордеру. Указание дано руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества О. Михайлову.

По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в мероприятиях по воссоединению Крыма и РФ в 2014 году. На Украине его могут привлечь к уголовной ответственности.

Поручение Бастрыкина дано в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам, сообщает пресс-служба СКР. Проверка пройдет при взаимодействии с Министерством иностранных дел России.

В июне МИД РФ сообщил, что для россиян существует «высокая опасность произвольных задержаний и арестов» во время поездок в США и в страны, которые имеют с Вашингтоном соглашения о выдаче, поскольку у американских властей есть претензии к некоторым россиянам. В ведомстве напомнили, что за последние 2 года в различных европейских странах по запросам США были задержаны 20 граждан России.



Татьяна Демина