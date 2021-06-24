Россиян предупредили о риске быть задержанными в США и третьих странах

Министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало предупреждение для выезжающих за границу россиян в связи с угрозой подвергнуться задержанию и аресту в США и в третьих странах.

«В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты», — отметили в ведомстве.

В сообщении заявляется, что для граждан РФ существует «высокая опасность произвольных задержаний и арестов» во время поездок в США и в страны, которые имеют с Вашингтоном соглашения о выдаче, поскольку у американских властей есть претензии к некоторым россиянам. В МИД напомнили, что за последние два года в различных европейских странах по запросам США были задержаны 20 граждан России.

В прошлом году МИД России предупреждал россиян, выезжающих за границу, об угрозах преследования со стороны правоохранительных органов и спецслужб США. С 2008 года зафиксировано уже 56 задержаний российских граждан, из которых шесть произошли в 2019 году, сообщали в ведомстве.



Алексей Нечаев