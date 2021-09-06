В ГИБДД передали информацию о водителе, из-за которого пострадала кондуктор автобуса в Казани

В ГИБДД передали информацию о водителе, подрезавшем автобус в Казани. В результате нарушений правил движения водителем автомобиля пострадала кондуктор, сообщили в Ассоциации АТП РТ.



При перестроении водитель Hyundai Accent не уступил дорогу автобусу, как это предписывают правила дорожного движения. В это время кондуктор автобуса №6 шла по салону обилечивать пассажиров. Она упала назад и дважды ударилась головой, в результате чего получила сотрясение мозга. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас жизни кондуктора ничто не угрожает. В салоне также находились около 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

После инцидента водитель автомобиля уехал, но пешком вернулся к автобусу. Это зафиксировала установленная на автобусе камера. Регистратор также зафиксировал, что через 15 минут водитель проехал мимо автобуса на своем авто.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят розыскные мероприятия. Председатель Ассоциации АТП РТР Сергей Темляков выразил уверенность в том, что привлечение водителя к ответственности — дело времени, поскольку уже установлены машина и ее госномер.

В Казани в воскресенье, 5 сентября, произошло 65 ДТП. Четыре из них — с пострадавшими. 61 ДТП — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко