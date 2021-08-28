Минздрав: школьники находятся в группе риска по тяжелой форме коронавируса

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что более 500 тыс. несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом, являются школьниками.

— Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии новой коронавирусной инфекции. На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, — цитирует его ТАСС.

По его словам, важно, чтобы осуществлялся высокий уровень информационной и профилактической работы среди школьников. При этом должно обеспечиваться поступление корректной информации подрастающему поколению и их родителям.

Недавно против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции школьников, несовершеннолетних и взрослых высказалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».



Алексей Нечаев