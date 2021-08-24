В Елабужском районе Татарстана продолжаются поиски двух подростков, уплывших на лодке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Елабужском районе Татарстана еще ведутся поиски двух подростков 16 и 17 лет, которые 22 августа выехали на акваторию реки Кама на трехместной ПВХ-лодке и пропали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Лодка была серого цвета с лодочным мотором черного цвета с красной полосой. Ни подростков, ни лодку пока не обнаружили. Для поисков задействовали штатных и внештатных инспекторов ГИМС, спасателей-кинологов, полицейских, волонтеров — порядка 70 человек, 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

В понедельник следователи в Татарстане по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Проводятся следственные действия и поисковые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.



Татьяна Леухина