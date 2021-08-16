В Татарстане мужчину осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане мужчина с осени 1990 года по май 2021 года незаконно хранил два огнестрельных нарезных оружия: карабин «ТОЗ-11» и винтовку «ТОЗ-8м». За это суд назначил ему 1 год 4 месяца ограничения свободы.

Суд признал 64-летнего жителя Агрызского района виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Мужчина свою вину полностью признал.



Сообщается, что оружие у него нашли полицейские при обыске. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В июле в Набережных Челнах городской суд вынес приговор мужчине 1961 года рождения, который организовал подпольное производство оружия и патронов. Его осудили на три года условно с испытательным сроком на три года.



Татьяна Демина