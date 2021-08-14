75-летний татарстанец проезжает на велосипеде более 100 км в день

Фото: Расим Хазиев

В Татарстане 75-летний Фаниль Садыков проезжает на велосипеде более 100 км в день. Весной и осенью он объезжает все села и деревни родного Агрызского района.

Велосипедист катается не каждый день — у него есть четкий график. Он ездит по вторникам и четвергам — в дни, когда в селе Кучуково, где он проживает, не работает почта. Он выписывает шесть газет, еще одну приносит участнику Великой Отечественной войны, живущему в соседней деревне.

— В детстве ездил на велосипеде, который мне подарил отец, а сейчас «конфисковал» транспорт у своего сына, — рассказал Садыков.

Недавно утром он на велосипеде отправился в поселок Красный Бор, находящий в 46 км от Кучуково. Домой он вернулся вечером. В планах у велосипедиста съездить в Удмуртию, сообщил татарстанский блогер Расим Хазиев.

В прошлом году «Реальное время» рассказывало, как казанец Тимур Валеев отправился в велопутешествие из столицы Татарстана в Крым.



Татьяна Демина