Четырех жителей Казани подозревают в убийстве 20-летней давности

Фото: Следком по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану задержали четверых жителей республики — их подозревают в убийстве, совершенном еще в 2001 году.



В октябре 2001 года в Казань выехал и не вернулся 44-летний житель Чебоксар. Тогда было возбуждено уголовное дело об убийстве. Оно долгое время оставалось нераскрытым, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий все же удалось установить причастность к преступлению четырех казанцев.

Следствие установило, что потерпевший вместе со знакомым приехал в Казань, где встретился с подозреваемыми в доме по улице Тихорецкой. Между гостем и одним из подозреваемых возникла ссора. Тогда злоумышленник избил потерпевшего, а затем его погрузили в багажник автомобиля и вывезли в одно из садоводческих товариществ в поселке Победилово. Там его застрелили, а тело закопали. Спустя два года останки потерпевшего извлекли и сожгли.

Трое мужчин полностью признали причастность к преступлению, четвертый отказался от дачи показаний согласно ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным фигурантам дела.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Их обвиняют в грабеже, убийстве, разбое и похищении документов.

Маргарита Головатенко