В Казани сняли на видео, как приклеенного скотчем парня возили на крыше авто

Фото: кадр видео из соцсети

Пользователи в соцсетях обсуждают видео, как водитель автомобиля катает своего друга на крыше машины. Молодой парень был зафиксирован на крыше авто лишь скотчем.

На кадрах видно, как водитель везет молодого человека на крыше авто вдоль казанского Кремля. В руках своеобразного «пассажира» бутылка, а его «ремень безопасности» — это скотч.

В комментариях люди посоветовали развернуться молодым людям в другую сторону и ехать сразу в цирк. Другие признаются, что ждут реакции ГИБДД.

В июле на дорогах Татарстана сняли на видео месть обочечника.

Ольга Плешкова