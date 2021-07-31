В Казани за пятницу пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани за пятницу, 30 июля, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков. В городе за прошедшие сутки задержали шесть пьяных водителей и четырех автомобилистов, не имеющих прав управления.

Всего за 30 июля в столице Татарстана произошло два ДТП с пострадавшими (столкновения) и 116 аварий с материальным ущербом, сообщило ГИБДД Казани в своем telegram-канале.

Помимо этого, в прошедшую пятницу в городские отделы полиции доставлены пятерых гражданин по подозрению в совершении преступления.

Татьяна Демина