Власти проработают вопрос снижения цен на овощи в течение двух недель

Власти России намерены проработать в течение двух недель вопрос с федеральными торговыми сетями о поставках продукции напрямую от фермеров, чтобы снизить цены на овощи в августе, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Во время рабочей поездки в Алтайский край в четверг Турчак сообщил, что цены на овощи растут в том числе из-за перекупщиков. Они накручивают цены и перепродают товар торговым сетям.

Турчак подчеркнул, что нужно обеспечить фермерам «прямой доступ к реализации своей продукции, чтобы не было прилипал, которые наценку выставляют у себя, еще и сети присоединяются». По его словам, сети поддержали предложение и сейчас готовится обсуждение вопроса с федеральными сетями.

Очевидно, что ценник упадет, на первом этапе через две недели, второе снижение мы планируем к концу августа», — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России впервые с сентября прошлого года зарегистрировали недельную дефляцию. В категории продуктов питания за неделю наиболее заметно подорожали картофель (+6,2%), помидоры и огурцы (+5,4%) и морковь (+3,8%). На подсолнечное масло цены в среднем по стране выросли на 0,2%, на мясо кур и на сахар-песок — на 0,1%. Стоимость куриных яиц уменьшилась на 0,3%.

Маргарита Головатенко