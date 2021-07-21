Казанский суд оправдал совладельца завода по делу о покушении на увод 200 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Оправдательным приговором закончилось сегодня рассмотрение дела о покушении на мошенничество в 200 млн рублей с переделом долей в компании «Казанский завод стальных дверей». В преступлении обвиняли совладельца завода Руслана Мухитдинова, Вахитовский райсуд Казани признал его невиновным, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, гласность дело Мухитдинова получило на фоне задержания его адвоката — эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Элика Абдрашитова в июле 2019-го. Тогда защитника задержали после получения 1,5 млн рублей от оппонентов Мухитдинова за общественную экспертизу не в его пользу. В 2020-м адвокат получил за покушение на мошенничество реальный срок 2,5 года (с учетом смягчения наказания Верховным судом РТ, в 2021-м освободился).

Разбирательство по делу Руслана Мухитдинова растянулось на полтора года. Следователи УВД Казани и прокуратура обвиняли его в попытке хищения 16% доли в уставном капитале «Казанского завода стальных дверей» посредством обращения в Арбитражный суд Татарстана.

По версии обвинения, еще в 2012 году решением общего собрания учредителей доли учредителей были перераспределены, вследствие чего Игорь Седов стал собственником 80%, а доля Руслана Мухитдинова сократилась с 20 до 4%. В суде Мухитдинов настаивал — в том заседании не участвовал, протокол не подписывал, его подпись там — подделка. Арбитраж первоначально в удовлетворении требований отказал. А долю, на которую претендовал Мухитдинов, силовики оценили в сумму под 200 млн рублей.

Именно это обвинение председательствующий судья Артем Идрисов, он же зампред по уголовным делам Вахитовского райсуда Казани, сегодня счел недоказанным.

Заметим, вину совладелец завода не признавал, обвинял партнеров в рейдерском захвате.